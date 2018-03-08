С замороженных счетов свергнутого ливийского лидера Каддафи исчезли 10 миллиардов евро

По заявлению министерства финансов, Бельгия не принимала решений о размораживании этих счетов.

Более 10 млрд евро с замороженных по решению ООН в 2011 году ливийских активов исчезли со счетов в Euroclear Bank в Бельгии в 2013-2017 годах.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на Le Vif.

Как поясняется в публикации, эти средства контролировались ближайшим окружением свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи. По данным банка на 29 ноября 2013 года, 16,1 млрд евро находились на четырех счетах, открытых для Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company.

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Бельгийские власти обнаружили пропажу значительной части этих средств осенью 2017 года, когда следствие по делу об отмывании денег намеревалось наложить арест на 16 млрд евро. Оказалось, что на четырех счетах осталось чуть больше 5 млрд евро.

При этом, по заявлению министерства финансов, Бельгия не принимала решений о размораживании этих счетов.

По мнению издания, теперь встает вопрос о том, правильно ли Бельгия контролировала заморозку этих фондов.

Муаммар Каддафи управлял Ливией более 40 лет и был убит повстанцами в октябре 2011 года.