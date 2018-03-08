В Бельгии начинает работу ежегодный Брюссельский форум (фоторепортаж)

В повестку дня для обсуждения внесен вопрос трансатлантического доверия, начиная с торговли и заканчивая обороной.

В Бельгии начинает работу трехдневный международный Брюссельский форум «Посмотреть, перезагрузить, перестроить: стратегии во время недоверия».

Как передает собственный корреспондент УНИАН, мероприятие, которое является вторым, по оценкам экспертов, международным событием после Мюнхенской конференции по безопасности, будут освещать более 150 журналистов.

Ежегодный Брюссельский форум организует американский Фонд Джермана Маршалла.

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Среди участников форума заявлены премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Грузии Гиорги Маргвелашвили, Высокий представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Фредерика Могерини, делегация конгрессменов США, европейский комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём, заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт.

Для обсуждения заявлены вопросы перестройки трансатлантического доверия, доверия к средствам массовой информации, торговли, равенство в сфере экономики, технологическая революция, вопрос беженцев, приоритеты в трансатлантической безопасности.