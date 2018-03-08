Десантный корабль США вошел в Черное море

Корабль должен провести ряд учений в регионе.

Вчера, 7 марта, в Черное море вошел американский корабль-док USS Oak Hill LSD-51. Как сообщает "Думская", два дня назад в составе соединения из трех больших десантных кораблей он прошел Гибралтарский пролив. Сообщается, что в черноморском регионе корабль должен провести ряд учений.

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"Мы имеем прекрасную возможность обменяться тактикой, методами и процедурами с нашими союзниками. Это будет прекрасным ответом на кризис в этом регионе. Боеготовность партнеров жизненно важна для нас в достижении успеха 6-го флота США. Мы остро осознаем, что присутствие сил флота и морской пехоты в Черном море демонстрирует неизменную приверженность региональной стабильности, безопасности на море и коллективной защите наших союзников по НАТО", - отметил полковник Фаррелл Дж. Салливан, командир 26-й морской экспедиционной группы.

Морские пехотинцы примут участие в американо-румынских учениях Spring Storm 2018, которые пройдут с 8 по 15 марта.

По сообщению командования 6-го флота, они предназначены для повышения боевого мастерства США и Румынии и укрепления взаимодействия морских сил. Учения пройдут в окрестностях Констанцы.