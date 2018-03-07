В столице Австрии неизвестный ранил ножом трех человек
В Вене человек с ножом напал на людей, по меньшей мере три человека ранены.
Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на австрийские СМИ и полицию.
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Атака произошла в среду вечером, 7 марта. Неизвестный мужчина с ножом нападал на прохожих людей возле столичного парка Пратер.
Три человека получили серьезные травмы, говорится в сообщениях австрийских СМИ со ссылкой на пресс-секретаря полиции.
Как пишет Austria Press Agency, первыми пострадавшими оказались члены одной семьи - мужчина, женщина и их взрослая дочь. Позже было совершено нападение на еще одного человека — это произошло у Северного вокзала Вены.
Мотив нападавшего пока неизвестен, отметили в полиции. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей.
Из-за произошедшего произошли задержки в движении поездов венской подземки, сообщает издание.