Путин не разочаровался в Трампе и рассчитывает на договоренности и поиск компромиссов со США

Он считает санкционную политику США признаком слабости, а не силы, и проявлением некомпетентности.

Президент России Владимир Путин не разочаровался в президенте США Дональде Трампе и рассчитывает на договоренности и поиск компромиссов с США.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в документальном фильме «Миропорядок 2018». Фильм основан на нескольких интервью Путина.

«Нет, у меня разочарования никакого нет и быть не может. В чисто человеческом плане он произвел на меня очень хорошее впечатление. Мне кажется, что он взвешенный, но при всей эпатажности поведения, к которой, видимо, человек привык в силу предыдущего своего жизненного опыта и рода деятельности. Когда мы говорили о делах, он вникает в проблемы, он коммуницирует, он слушает собеседника. С ним можно договариваться, я вижу, с ним можно искать какие-то компромиссы», - считает Путин.

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«У меня разочарование совсем не в партнере, а все больше разочарования в самой системе. Здесь не может не быть разочарования, потому что она демонстрирует явную неэффективность и сама себя поедает. А взаимодействовать с такой системой достаточно сложно, потому что она непредсказуема», - отметил Путин.

Он заявил, что санкционная политика США - признак слабости, а не силы, и проявление некомпетентности. «Взяли чохом всех включили в какой-то список, всех назвали врагами. Это признак слабости, а не силы, когда всех пытаются одной хлопушкой достать. Так не бывает. Это проявление некомпетентности», - считает Путин.