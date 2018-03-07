Путин в новом пропагандистском фильме рассказал о своей стратегии во время оккупации Крыма

11:06, 07 марта 2018
Мир
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REUTERS

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«Не сомневался», — ответил Путин на вопрос автора, ожидал ли он введения санкций.

По его словам, мало, конечно, кто ожидал, таких "решительных" действий от России.

«Наши оппоненты и наши партнеры выработали очень правильную тактику и в известной степени своих целей, конечно, добиваются, но я думаю, что мы все равно в долгую выиграем», - отметил Путин.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 

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Теги: #Крым#Путин