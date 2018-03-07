Глава Генштаба РФ оказался в Сирии в день крушения Ан-26

Валерий Герасимов находится на военной базе Хмеймим. С какой целью глава Генштаба России прибыл в Сирию, не уточняется.

На базе Хмеймим в Сирии находится начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Об этом рассказали РБК два источника в Минобороны РФ и подтвердил источник, близкий к ведомству. Журналисты направили запрос в российское военное ведомство с просьбой подтвердить эту информацию.

Читайте также"Садился почти боком": очевидцы о крушении российского Ан-26 в СирииС какой целью глава Генштаба прибыл в Сирию, собеседники СМИ не раскрывают. Источник в Минобороны РФ сообщил, что Герасимова не было на борту потерпевшего крушение Ан-26.

Как сообщал УНИАН, российский транспортный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. По информации минобороны РФ, погибли шесть членов экипажа и 33 пассажира.

Авиакатастрофа Ан-26 стала крупнейшей единовременной потерей России в Сирии. За время начала военной операции с участием России в 2015 году, по официальным данным, погибли 82 военнослужащих.