"Задел крылом заброшенное здание": СМИ рассказали новые детали крушения российского Ан-26 в Сирии
19:39, 06 марта 2018
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Не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы, самолет неожиданно задел крылом заброшенное здание.
На данный момент основная версия крушения – ошибка пилотирования / фото t.me/breakingmash
Восстановлена примерная картина крушения Ан-26 в Сирии, в которой погибли больше 30 человек.
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Как сообщает Telegram-канал Mash, Ан-26 вылетел в 13:44 из Квайреса на Хмеймим. Не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы, самолет неожиданно задел крылом заброшенное здание, после чего резко нырнул носом вниз. После этого машина рухнула на землю и по инерции "съехала" в овраг.
«Тело командира - майора Смирнова - до сих пор не удалось найти. При нем был полный полетный лист - список тех, кто находился на борту», – говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент основная версия крушения – ошибка пилотирования.
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