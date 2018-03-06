"Задел крылом заброшенное здание": СМИ рассказали новые детали крушения российского Ан-26 в Сирии

Не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы, самолет неожиданно задел крылом заброшенное здание.

Восстановлена примерная картина крушения Ан-26 в Сирии, в которой погибли больше 30 человек.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, Ан-26 вылетел в 13:44 из Квайреса на Хмеймим. Не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы, самолет неожиданно задел крылом заброшенное здание, после чего резко нырнул носом вниз. После этого машина рухнула на землю и по инерции "съехала" в овраг.

«Тело командира - майора Смирнова - до сих пор не удалось найти. При нем был полный полетный лист - список тех, кто находился на борту», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент основная версия крушения – ошибка пилотирования.