У Путина ответили "по-русски", комментируя отравление экс-полковника ГРУ Скрипаля

По словам пресс-секретаря президента РФ, в Кремле не знают, что именно могло стать причиной отравления экс-разведчика, признанного Москвой виновным в шпионаже в пользу Британии.

В Кремле заявили, что не располагают информацией относительно экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) России Сергея Скрипаля, отравленного в Великобритании.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я, к сожалению, не могу вам высказать какую-то реакцию, потому что мы не располагаем никакой информацией. Вы знаете, как он оказался на западе, в результате каких действий и решений. Я не буду этого повторять», - сказал Песков.

Он также отметил, что в Кремле не располагают информацией, что могло стать причиной трагической ситуации, чем занимался Скрипаль, и с чем это может быть связано.

«Москва всегда открыта для взаимодействия», - сказал Песков в ответ на вопрос о том, готова ли Москва сотрудничать со следствием.

Читайте также"На это было страшно смотреть": очевидцы об отравленном перебежчике ГРУ в Британии"Не могу прокомментировать. Но, собственно, что называется "долго себя ждать не заставили", говоря по-русски. Понимаю, что сложно перевести это на английский, но тем не менее", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать мнение о причастности россиян к отравлению Скрипаля, передают "Ведомости".

Как сообщал УНИАН, отравленный бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его спутница остаются в отделении интенсивной терапии одной из британских больниц.

Между тем часть центра города Солсбери на юге Англии остается закрытой, специалисты в защитной одежде продолжают работы по обеззараживанию улицы.

«Вместе с нашими агентствами-партнерами мы ведем несколько исследований, чтобы точно определить, что привело к тому, что эти два человека упали в обморок, и выяснить, есть ли признаки преступной деятельности», - заявил представитель полиции графства Уилтшир Крейг Голден.

Вечером 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний гражданин РФ Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

Согласно сообщению, 4 марта Скрипаль и женщине примерно вдвое моложе его стало плохо в торговом центре в Солсбери.

Скрипаль служил в ГРУ России, в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. В 2004 году его арестовали, а в 2006 году Московский окружной военный суд признал Скрипаля виновным в шпионаже и приговорил его к 13 годам тюрьмы. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля. После этого бывшего разведчика и еще троих россиян, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне того года. После этого Скрипаль получил убежище в Британии.