У Путина о намерении Украины требовать с "Газпрома" компенсацию за закупку газа в Европе: позиция хорошо известна

Песков подчеркнул, что "Газпром" "будет свои интересы защищать".

В Кремле отказались комментировать намерение Украины требовать с "Газпрома" компенсацию за закупку газа в Европе по ценам выше российских.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Я не стал бы комментировать заявление украинской стороны. Все-таки сейчас ситуация подлежит урегулированию в юридической плоскости и ею занимаются юристы компании, поэтому какие-то комментарии здесь были бы излишни".

Читайте такжеГазовый кризис: «Укртрансгаз» сообщил, сколько топлива осталось в хранилищахПесков подчеркнул, что позиция "Газпрома" достаточно хорошо известна: "Она достаточно последовательна, и конечно, компания будет свои интересы защищать".

Как сообщал УНИАН, главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "Газпром" компенсирует Украине 34% стоимости газа, импортируемого из стран Европейского Союза для преодоления дефицита топлива в украинской газотранспортной системе, вызванного неправомерными действиями российского поставщика.

"34% переплаты за импортный газ в марте будут компенсировать не украинцы, а "Газпром". Напомню, что "Газпром" коварно, без предупреждения, в период аномальных холодов, не выполнил контрактные обязательства и не стал поставлять газ. Хотя до этого сам выставил счет, за март, который "Нафтогаз" полностью оплатил", - подчеркнул Витренко и отметил, что "Газпром уже официально предупрежден о том, чтодолжен выплатить украинской стороне компенсацию за невыполнение контрактных обязательств.