Международные наблюдатели осудят выборы в России

Западные наблюдатели, осуществлявшие мониторинг российских выборов, выскажут свою оценку по выборам в понедельник. Об этом сообщил один из наблюдателей, британский парламентарий Нигель Эванс, передает Reuters . По его словам, команда международных наблюдателей считает, что их рекомендации о проведении честных выборов были проигнорированы. «Мы говорили об этом вчера ночью и сегодня утром, и мы считаем, что Медведев выиграл бы, но не с 69% или 70%», – отметил Эванс.

Газета.ру