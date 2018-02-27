Российский миллиардер не смог засудить швейцарскую газету за статью о его виде на жительство

Суд посчитал, что Абрамович «как миллиардер и один из самых богатых людей в мире должен отвечать на большее число вопросов, чем обычный человек».

Федеральный суд Швейцарии не удовлетворил иск российского миллиардера Романа Абрамовича с требованием обязать местные СМИ удалить информацию о его попытке получить вид на жительство в стране.

В решении суда говорится, что Абрамович «не понимает», что суд не является цензурным органом и не может запрещать отдельные заявления, сообщает Дождь со ссылкой на SonntagsZeitung.

Читайте такжеМинфин США опубликовал "Кремлевский доклад" об окружении ПутинаСудья подчеркнул, что «свобода СМИ является одним из ключевых факторов свободы слова, она выполняет функцию связи между государством и обществом и обеспечивает контроль над властью». Кроме того, суд посчитал, что Абрамович «как миллиардер и один из самых богатых людей в мире должен отвечать на большее число вопросов, чем обычный человек».

Швейцарский суд также обязал Абрамовича выплатить пять тысяч швейцарских франков в счет погашения судебных издержек. Юристы посчитали это решение необычным, потому что процесс между SonntagsZeitung и Абрамовичем продолжается. Пока не было принято решение о том, может ли газета опубликовать детали прошения Абрамовича о виде на жительство.

Ранее SonntagsZeitung сообщала о том, что Абрамович хотел получил вид на жительство в Швейцарии. Он планировал поселиться на горнолыжном курорте Вербье, но отозвал заявление.

Суд Цюриха запретил SonntagsZeitung сообщать подробности о причинах, по которым бизнесмен принял это решение. После выхода сокращенной версии материала бизнесмен потребовал удалить и другую информацию о нем.