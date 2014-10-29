Комиссия ООН по правам человека может посетить КНДР

Как пишет Лента.ру со ссылкой на Bloomberg, в Пхеньяне полагают, что это положит конец обвинениям лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в преступлениях против человечности.

Четыре северокорейских дипломата во вторник, 28 октября, встретились со специальным докладчиком ООН по правам человека в КНДР Марзуки Дарусманом в Нью-Йорке, чтобы обсудить потенциальный визит.

Северокорейские власти надеются, что это поспособствует пересмотру проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в котором авторы документа предложили передать дело в отношении властей КНДР в Международный уголовный суд. Не исключается, что к ответственности могут привлечь и самого Ким Чен Ына.

Читайте такжеКим Чен Ыну удалили кисту из лодыжкиПо словам Дарусмана, чиновники КНДР решили встретиться с инспектором ООН впервые за последние десять лет. Помимо него, в Пхеньян пригласили верховного комиссара организации по правам человека Зейда бен Раада аль-Хусейна.

Как ожидается, голосование за принятие проекта резолюции состоится 18 ноября. После этого документ отправится в Совет безопасности ООН.

Читайте такжеРоссия и КНДР хотят ввести безвизовый режимНапомним, вчера стало известно, что официальные представители Японии и Северной Кореи провели в Пхеньяне первые за десятилетие переговоры.