Япония и КНДР возобновили переговоры спустя 10 лет перерыва
11:05, 28 октября 2014Мир
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Официальные представители Японии и Северной Кореи провели в Пхеньяне первые за десятилетие переговоры. На встрече обсуждались похищения японских граждан, ответственность за которые Токио возлагает на Пхеньян.
REUTERS
Северная Корея признает, что в 1970-80-х годах ее агенты похитили 13 японцев, для того чтобы, как утверждает Пхеньян, "тренировать своих агентов спецслужб" - обучить их японскому языку и культуре, передает Русская служба Би-би-си.
Позже пятерым японцам позволили вернуться домой. Остальные, по словам Пхеньяна, умерли.
Токио этому не верит и считает, что было похищено гораздо больше людей.
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Напомним, в этом месяце власти КНДР спустя семь лет возобновили военные переговоры с Южной Кореей.
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