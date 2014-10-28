Япония и КНДР возобновили переговоры спустя 10 лет перерыва

Северная Корея признает, что в 1970-80-х годах ее агенты похитили 13 японцев, для того чтобы, как утверждает Пхеньян, "тренировать своих агентов спецслужб" - обучить их японскому языку и культуре, передает Русская служба Би-би-си.

Позже пятерым японцам позволили вернуться домой. Остальные, по словам Пхеньяна, умерли.

Токио этому не верит и считает, что было похищено гораздо больше людей.

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Напомним, в этом месяце власти КНДР спустя семь лет возобновили военные переговоры с Южной Кореей.