Госсекретарь США: Стрельба в парламенте Канады является терактом
Керри заявил, что США усилит взаимодействие своих правоохранительных органов, защиту границ и обмен информацией с Канадой.
Госсекретарь США Джон Керри уверен, что инцидент со стрельбой в канадской столице можно квалифицировать как теракт, сообщает РИА Новости.
"Очевидно, что каждый, кто преднамеренно с заряженной винтовкой нападает на человека в форме и затем идет в парламент, тот, если судить об этом здраво, совершает теракт", — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с канадским коллегой Джоном Бэирдом.
"Мы продолжим усиливать взаимодействие наших правоохранительных органов, защиту границ и обмен информацией (с Канадой)", — подчеркнул госсекретарь.
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Напомним, стрельба в канадской столице началась утром 22 октября у военного мемориала. Преступник, вооруженный дробовиком, убил выстрелом в грудь солдата почетного караула, а затем вошел в расположенное рядом здание парламента.
Полицейские в ходе перестрелки внутри здания застрелили нападавшего. По словам очевидцев, было произведено порядка 30 выстрелов.