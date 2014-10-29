В России скончалась вице-спикер Госдумы

07:55, 29 октября 2014
Мир
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Вице-спикер Государственной думы и замглавы фракции "Единой России" в парламенте Людмила Швецова скончалась на 66-м году жизни.

council.gov.ru

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в аппарате Госдумы.

Швецова была избрана депутатом в 2011 году и работала в комитете по социальной политике. До этого она более десяти лет работала вице-мэром Москвы по соцполитике.

Справка. В 1973 году Людмила Швецова окончила Харьковский авиационный институт по специальности "инженер-механик". Кандидат политических наук (диссертация на тему "Интеграция женщин в политику"). Также работала в Киеве. 

29 апреля 2014 года против неё были введены ограничительные санкции Европейского союза

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