В России скончалась вице-спикер Госдумы
07:55, 29 октября 2014Мир
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Вице-спикер Государственной думы и замглавы фракции "Единой России" в парламенте Людмила Швецова скончалась на 66-м году жизни.
Швецова скончалась на 66-м году жизни / council.gov.ru
Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в аппарате Госдумы.
Швецова была избрана депутатом в 2011 году и работала в комитете по социальной политике. До этого она более десяти лет работала вице-мэром Москвы по соцполитике.
Справка. В 1973 году Людмила Швецова окончила Харьковский авиационный институт по специальности "инженер-механик". Кандидат политических наук (диссертация на тему "Интеграция женщин в политику"). Также работала в Киеве.
29 апреля 2014 года против неё были введены ограничительные санкции Европейского союза.
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