В России скончалась вице-спикер Госдумы

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в аппарате Госдумы.

Швецова была избрана депутатом в 2011 году и работала в комитете по социальной политике. До этого она более десяти лет работала вице-мэром Москвы по соцполитике.

Справка. В 1973 году Людмила Швецова окончила Харьковский авиационный институт по специальности "инженер-механик". Кандидат политических наук (диссертация на тему "Интеграция женщин в политику"). Также работала в Киеве.

29 апреля 2014 года против неё были введены ограничительные санкции Европейского союза.