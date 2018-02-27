Скончалась известная советская актриса с украинскими корнями Татьяна Карпова

Артистка ушла из жизни в 102 года, прощание состоится в Театре Маяковского в Москве.

В ночь на вторник, 27 февраля, умерла старейшая советская актриса Татьяна Карпова, которая родилась в Харькове.

Об этом сообщили на странице Московского академического театра имени Маяковского в Facebook. "С прискорбием сообщаем, что накануне вечером, 26 февраля, на 103-м году жизни не стало старейшей актрисы отечественного театра, народной артистки СССР, лауреата Сталинской премии Татьяны Карповой", - сказано в сообщении.

Прощание состоится в Театре Маяковского, на сцене которого актриса сыграла более пятидесяти ролей.

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Татьяна Карпова родилась в 1916 году в Харькове. В 17 лет она переехала в Москву, где в 1938 году окончила Театральное училище при Московском театре Революции. С 1938 года стала актрисой Московского театра Революции.

Актриса также снималась в кино: в кинооперетте «На подмостках сцены», в комедии «Тёща» и других.

Ранее, на 60-ом году жизни умер американский актер Рег Э. Кэти, известный по роли Фредди в сериале «Карточный домик».