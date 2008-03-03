Медведев с Путиным отпраздновали победу (фото)

Победивший на президентских выборах в России первый вице-премьер Дмитрий Медведев вместе с пока действующим главой государства Владимиром Путиным появился перед несколькими десятками тысяч своих поклонников на Васильевском спуске в Москве, пишет Газета.ру

Концерт «Я выбираю Россию», посвященный президентским выборам, собрал около 35 тысяч человек, в основном молодежи из разнообразных прокремлевских движений. Перед толпой выступали «Машина времени», «Би-2» и другие группы.

Примерно в 11 часов вечера из ворот Спасской башни Кремля бодрой походкой вышли Путин и Медведев.

Будущий президент, одетый в светло-голубые джинсы и темно-коричневую кожаную куртку, шел с Путиным, облаченным в более строгую черную куртку, почти рука об руку по пустой Красной площади. Пока невысокие мужчины продирались через снег с дождем на фоне подсвеченного ГУМа, по площади разливалась песня одной из любимых групп Путина – «Любэ».

«Давай за них, давай за нас, и за Сибирь и за Кавказ», - голосил Расторгуев. Путин и Медведев продвигались к сцене. «Давай за вас, давай за нас, и за десант и за спецназ. За боевые ордена, Давай поднимем, старина», - неслось на площади. Наконец два президента вышли к беснующейся молодежи.

Первым слово взял главный герой дня. «Привет, Россия! Привет, Москва», - поздоровался Медведев и отметил, что «идет неприятный снег». Медведев был краток и обещал дальше крепить стабильность, а также двигаться вперед по тому плану. «Вместе победим! Ура!», - закончил будущий президент.

Микрофон перешел к Путину. «Вы даете мне одну минутку?», - спросил у присутствующих Путин. «Да», - закричали они в ответ. «Выборы президента России состоялись, и наш кандидат уверенно лидирует. Я благодарю всех граждан, кто пришел на избирательные участки», - сказал президент. Он пожелал своему преемнику успехов, но оговорился, что победа «ко многому обязывает». «Путин! Путин!», - скандировала толпа. Наконец, оба победителя пожали друг другу руки и покинули сцену.

Между тем, повод отпраздновать победу, действительно, есть, отмечает издание.

По данным Центризбиркома на на 8.00 (7:00 по киевскому времени), обработаны 98,54% избирательных протоколов. Согласно этим данным, Дмитрий Медведев набирает 70,21%, Геннадий Зюганов - 17,77%, Владимир Жириновский - 9,38%, а Андрей Богданов - 1,29%.