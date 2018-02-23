Кадыров о Сталине: будь он проклят во веки веков

Кадыров заявил, что ни одна из войн не принесла чеченцам столько страданий, сколько репрессии Иосифа Сталина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Иосифа Сталина кровавым злодеем и проклял его во веки веков. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, вспоминая события 23 февраля 1944 года.

Читайте такжеГорячий спор о Сталине довел двух журналистов до драки в прямом эфире (видео)«В истории чеченского народа, насчитывающей тысячелетия, было очень много трагических событий. (...) Однако ни одна из этих войн не идет ни в какое сравнение с репрессиями Иосифа Сталина (будь он проклят во веки веков) против чеченского народа.(...) 23 февраля 1944 года (...) нас лишили всего — родной земли, родных домов, нажитого столетиями, загнали в скотские вагоны, отвезли и выбросили в алтайских горах, казахстанских степях, загнали в свинцово-цинковые и урановые рудники», — написал Кадыров.

Как сообщал УНИАН, в конце минувшего года Минфин США ввел санкции против Кадырова.