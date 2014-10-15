КНДР спустя семь лет возобновила военные переговоры с Южной Кореей

Первые за семь лет военные переговоры проходят в селении Пханмунджом, расположенном на границе между странами, передает агентство "Ренхап" со ссылкой на источники.

По информации СМИ, цель переговоров — снижение уровня напряженности на Корейском полуострове. Инициатором встречи был Пхеньян, передает Росбалт.

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Отношения между странами обострились на прошлой неделе после того, как их патрульные катера вступили в перестрелку в Желтом море из-за нарушения северокорейским кораблем демаркационной линии.

Корейский полуостров разделен по 38-й параллели на две половины — северную (Корейская Народно-Демократическая Республика) и южную (Республика Корея). Ее ось — "военная демаркационная линия" была официально зафиксирована Соглашением о перемирии между двумя Кореями 27 июля 1953 года в селении Пханмунджом.