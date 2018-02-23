Генерал ВВС США о прибытии в Сирию российских Су-57: это повышает уровень сложности задач

СМИ России на фоне разгрома российских наемников сообщили о прибытии в Сирию новейших истребителей Су-57.

Прибытие в Сирию российских сверхсовременных истребителей Су-57 усложняет работу ВВС США в этой стране.

Об этом заявил генерал ВВС США Майк Холмс в ходе Симпозиума по войне в воздухе ( Air Warfare Symposium ), который собирает вместе представителей американских вооруженных сил и ВПК, передает Голос Америки.

О позиции Майка Холмса сообщил в Twitter исполнительный директор издания Defense One Кевин Бэрон.

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"ТОЛЬКО ЧТО: Генерал Майк Холмс из Авиационного боевого командования США заявил в ходе Air Warfare Symposium по поводу сообщений о прибытии российских стелс истребителей Су-57 в Сирию: "это повышает уровень сложности задач, которые решают ВВС США", - твитнул медийщик.

Ранее российские СМИ сообщили о прибытии в Сирию новейших российских истребителей Су-57. Истребители, которые относятся к 5-му поколению и являются малозаметными для радаров, будут находиться на базе ВВС Хмеймим.

Размещение произошло на фоне информации о недавнем сокрушительном ударе в ответ возглавляемой США коалицией по подразделениям сторонников Асада, в результате которого могли погибнуть до 100 российских граждан и получить ранение еще больше. Погибшие и раненые могут принадлежать к "ЧВК Вагнера", частной военной компании, которая вероятно активно используется правительством России для выполнения чувствительных задач, которые требуют сохранения дистанции от официальной Москвы.