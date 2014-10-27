Австралия закрыла границу для беженцев из Африки из-за Эболы

Об этом сообщают РИА Новости.

"Мы временно останавливаем нашу иммиграционную программу, включая гуманитарную, действующую в этих (пострадавших от лихорадки) странах. Это значит, что мы временно не рассматриваем заявки на визы", — приводит слова министр по делам иммиграции Скотта Моррисона газета Sidney Morning Herald.

Выступая в понедельник в парламенте, глав ведомства сообщил, что западноафриканские беженцы, которые уже получили разрешение на въезд в Австралию пройдут три независимых медосмотра, в том числе по прибытии в страну, после которого наблюдение за состоянием их здоровья продолжится. Обладатели постоянных австралийских виз перед выездом из стран Западной Африки будут должны пройти трехнедельный карантин.

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Как сообщалось, по данным Всемирной организации здравоохранения, число жертв вспышки лихорадки Эбола в странах Западной Африки уже превысило 4,8 тыс. человек, почти 10 тыс. инфицированы. Больше всего смертельных случаев зафиксировано в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее. Ранее первый случай заражения вирусом Эбола был подтвержден в Мали.