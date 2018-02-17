Британия хочет сохранить синхронизацию санкций с европейскими после Brexit

13:11, 17 февраля 2018
Мир
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Тереза Мэй / фото REUTERS

Об этом заявила премьер Британии Тереза Мэй, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает из Мюнхена корреспондент "Европейской правды".

Одной из сфер, где такая синхронизация возможна, она назвала введение и продление международных санкций.

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"Если Великобритания и ЕС будут иметь возможность синхронизировать свои действия относительно санкций, это надо будет делать", - подчеркнула она.

Также Мэй считает возможным синхронизировать оборонительные активности и сохранить военно-техническое сотрудничество.

Еще одна сфера, где синхронизация возможна – кибербезопасность, которая становится насущным вопросом в мире.

"Атака NotPetya, в которой Великобритания и ее партнеры обвиняют Россию, нанесла многомиллионные убытки", - напомнила она.

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Теги: #выход Британии из ЕС#санкции ЕС#вирус вымогатель NotPetya