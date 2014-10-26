Пять человек пострадали из-за взрыва на предприятии в Канаде
00:28, 26 октября 2014Мир
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В канадском городе Сарния (провинция Онтарио) пять человек пострадали при взрыве на промышленном предприятии компании Veolia Environmental Services Technical Solutions.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал VTV.
На месте ЧП работают пожарные и спасательные команды. Подробностей произошедшего и причин взрыва пока не сообщается.
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Veolia оказывает услуги по уборке промышленных предприятий, в том числе предлагает химическую чистку помещений, которую обычно проводят на АЭС.
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