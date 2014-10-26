Пять человек пострадали из-за взрыва на предприятии в Канаде

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал VTV.

На месте ЧП работают пожарные и спасательные команды. Подробностей произошедшего и причин взрыва пока не сообщается.

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Veolia оказывает услуги по уборке промышленных предприятий, в том числе предлагает химическую чистку помещений, которую обычно проводят на АЭС.