Россия в Совете Безопасности ООН получила в ”наследство” иранскую проблему

18:53, 01 марта 2008
Мир
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Голосование должно состояться вскоре

Россия сегодня принимает председательство в Совете Безопасности ООН.

Как передает ИТАР-ТАСС, ожидается, что уже в первые дни, когда постпред России при ООН Виталий ЧУРКИН возглавит Совет, там может состояться голосование по резолюции, ужесточающей санкции в отношении Ирана. Членам СБ ООН не удалось согласовать проект документа и провести голосование в феврале.

Помимо этого внепланового, намеченного предварительно на понедельник, 3 марта мероприятия, в ходе своего председательства в Совете Россия намерена в течение марта провести обсуждение ряда серьезных международных проблем.

 

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