Украинский экипаж в последние месяцы прошел успешную подготовку по эксплуатации ЗРК Patriot.

Украина уже получила третий зенитно-ракетный комплекс Patriot от Германии. Об этом сообщил посол Германии в Украине Мартин Егер в сети X.

"В Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии. Он усилит защиту населения и инфраструктуры страны от самолетов, беспилотников и ракет", - сообщил немецкий дипломат.

Посол добавил, что украинский экипаж системы за последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии.

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Patriot для Украины - подробности

Как известно, в апреле 2024 года Германия пообещала передать Украине еще одну систему систему Patriot в связи с увеличением количества воздушных атак со стороны России

Ранее Германия предоставила две огневые установки системы противовоздушной обороны из своих запасов, включая запасные части и дополнительные пусковые установки.

Как сообщало издание Politico, Германия пообещала усилить противовоздушную оборону Украины, отправив несколько своих собственных систем Patriot, а также призвала на помощь других союзников, но почти никто больше не поддержал инициативу Берлина. В частности, страны-партнеры не желают отправлять крайне необходимые Украине батареи.

Одной из причин нежелания отправлять Patriot является их дороговизна - около 1 миллиарда долларов за единицу - и каждая ракета-перехватчик, которую они запускают, также стоит миллионы.

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