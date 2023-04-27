Он акцентировал на важности передачи Украине военных самолетов западного образца, а также различных видов вооружений, необходимых для противостояния российскому агрессору.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Великобританию взять на себя лидерство в формировании воздушной коалиции для Украины. Ранее партнеры Киева уже сформировали подобную коалицию для передачи ВСУ танков Leopard 2.

Как отмечается в сообщении на сайте главы государства, об этом он сказал во время встречи с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу.

Отмечается, что Зеленский отметил лидерскую позицию Великобритании в вопросе оборонной поддержки Украины.

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"Хочу попросить вас продолжить убеждать партнеров в необходимости предоставления Украине всего нужного вооружения и военной техники", - сказал он.

Президент и советник премьера Великобритании обсудили вопросы дальнейшего оказания оборонной помощи Украине.

Зеленский, в частности, отметил важность передачи Украине военных самолетов западного образца, а также различных видов вооружений, необходимых для противостояния российскому агрессору.

"Он призвал Великобританию взять на себя лидерство в формировании воздушной коалиции для Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили подготовку к проведению саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе летом. Зеленский отметил, что Украина ожидает от саммита конкретных решений, которые приблизят завершение войны и усилят безопасность Европы.

В этом контексте президент также проинформировал Барроу о работе над созданием действенных гарантий безопасности для Украины, пока наше государство находится на пути к членству в Альянсе.

Отмечается, что во встрече также приняли участие начальник Штаба обороны Великобритании Энтони Радакин и помощник председателя британского правительства по военным вопросам Джейми Норман.

Истребители F-16 - главная инвестиция в победу Украины

Как сообщал УНИАН, 24 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предоставление Украине современной боевой авиации, в частности самолетов F-16, станет лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность европейского континента, и что соответствующее решение должно быть принято как можно скорее.

Однако сейчас США и союзники сосредоточены на поставках других видов вооружения, в том числе танков, о поставках самолетов пока речь не идет.

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