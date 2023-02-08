Коалиция еще не сформирована.

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым и странами, которые создадут альянс вокруг передачи ВСУ боевых танков Leopard, на следующей неделе.

"У нас также есть совместный проект с Польшей, а именно - мы поставим Leopard 2A6, Польша - 2A4, и мы договорились с нашим коллегой Мариушем (Блащаком), что вместе с Алексеем Резниковым мы встретимся на следующей неделе. И пригласим на эту встречу те страны, которые сформируют танковую коалицию с Leopard", - сказал Писториус во время встречи с главой Минобороны Польши Мариушем Блащаком, цитирует TVN24.

По словам Писториуса, "суть заключается в том, чтобы собрать как можно больше стран в эту коалицию".

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Он добавил, что в этом контексте они также говорили с Блащаком о том, как можно направить немецкую военную промышленность на увеличение производства для ВСУ.

Ранее Bloomberg писал, что Берлин переживает, удастся ли собрать два батальона танка Leopard 2 для Украины в ближайшее время. Сейчас четкие обязательства по этому поводу дали только Германия и Португалия.

Танка Leopard для Украины - что известно

В среду правительство Германии одобрило поставку до 178 боевых танков Leopard 1. Эти танки должны поступить из старых запасов в Германии, Дании и Нидерландах.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, к лету танков старого поколения в Украине "будет 20-25, до конца года - около 80, а в течение 2024 года - более 100 единиц".

Вместе с тем Bloomberg отмечает, что Leopard 1 будет служить скорее дополнением и возможным источником запасных частей для нынешних танков Leopard 2, которые намного быстрее и лучше вооружены и, следовательно, по мнению Германии, могут изменить правила игры в войне.

Танки Leopard 1, как и танки Leopard 2, в любом случае придут слишком поздно для военной защиты от весеннего наступления российских военных, считают эксперты. Германия слишком долго колебалась с поставкой боевых танков и, таким образом, мало помогла Украине с точки зрения политической стратегии.

На Западе считают, что следующие шесть месяцев будут критическими в российско-украинской войне и определят, пойдет ли Путин на переговоры.

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