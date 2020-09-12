По словам президента Владимира Зеленского, Украина «ничего не боится».

Президент Владимир Зеленский прокомментировал планы РФ в конце сентября провести у границ Украины масштабе военные учения «Кавказ-2020».

Читайте такжеОборонный бюджет Украины в 2021 году будет увеличен почти до 6% ВВП-СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения с представителями СМИ в рамках поездки в Одесскую область в ответ на просьбу журналистов.

Зеленский отметил, что этот вопрос был детально изучен.

По словам президента, этот вопрос был обсужден с главнокомандующим армией, представителями Генштаба, Министерства обороны и разведки.

«Мы готовы к этому вопросу, мы ничего не боимся, мы готовы полностью», - заявил он.

Российские военные учения "Кавказ-2020": что известно

Российские военные стратегические учения «Кавказ-2020» состоятся 21-26 сентября.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время учений будут отработаны вопросы управления группировками войск, соединениями и подразделениями в «совместных операциях по локализации и разрешении вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму». Планируется участие воинских контингентов 9 иностранных государств и еще 9 стран направят в Россию военных наблюдателей.

Основные действия развернутся на полигонах Капустин Яр и Ашулук (Астраханская область), а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Украина в ответ на проведение Россией учений "Кавказ-2020" в последней декаде сентября проведет командно-штабные учения "Совместные усилия-2020". Во время учений планируется проверить способность Генерального штаба Вооруженных сил в новой структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО и организовывать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил стран НАТО.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров