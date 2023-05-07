По словам президента, помощь в частности "нужна для силы украинской армии и для защиты украинского неба".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина прорабатывает с партнерами получение новой партии помощи, которая сейчас необходима на передовой, и ожидает ее в ближайшее время.

В вечернем обращении президент намекнул, что эта помощь в частности "нужна для силы украинской армии и для защиты украинского неба".

"Завершается эта неделя - очень плодотворная для Украины. И в эти дни мы активно готовимся к новым мероприятиям в мае и июне. Должны сделать это время не менее плодотворным как в поставках оружия для наших воинов, так и в решениях для Украины, в переговорах с нашими партнерами", - отметил он.

Зеленский анонсировал "важную для украинского общества законодательную инициативу", предстоящие санкции против России и международные встречи разного уровня в Киеве.

"Говорим с партнерами об оружии, которое поможет нам сделать больше ради восстановления мира ... очень подробно прорабатываем новые шаги в помощи Украине, ожидаем их в ближайшее время - именно то, что нужно для нашей силы на передовой, для защиты нашего неба, для правосудия для террористов и для более быстрого восстановления мира для всей украинской земли", - сказал глава государства.

Он уточнил, что о решениях, о которых можно будет говорить публично, - обязательно сообщат.

Украина получила новое вооружение от партнеров

На этой неделе Украина получила разнообразные пакеты помощи от Соединенных Штатов, Нидерландов, Бельгии, Хорватии, а также Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии, Исландии.

3 мая США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 300 миллионов долларов. В частности, в него вошли авиационные ракеты Hydra-70, дополнительные боеприпасы для HIMARS, 155-мм гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды различных калибров, ракеты TOW (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided), системы противотанкового оружия AT-4 и Carl Gustaf, а также стрелковое оружие и боеприпасы к нему.

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