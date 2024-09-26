В Пхеньяне заявляют, что такое количество ядерного оружия нужно стране "для защиты от США".

Северная Корея имеет достаточно плутония и урана для производства по меньшей мере двузначного количества ядерных боеголовок. Об этом заявил южнокорейский законодатель Ли Сонг Квен, ссылаясь на шпионское агентство страны, передает Reuters.

В частности в агентстве видят перспективу того, что КНДР может провести седьмое ядерное испытание после президентских выборов в США 5 ноября.

В Reuters напомнили, что в июле Федерация американских ученых в своем докладе сделала вывод, что Северная Корея, скорее всего, изготовила достаточно расщепляемого материала для создания до 90 ядерных боеголовок, однако, вероятнее всего, страна собрала около 50.

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По словам Ли, северокорейские государственные СМИ редко сообщают о визите лидера Ким Чен Ына на объект по обогащению урана. Поэтому он предположил, что отчет, опубликованный в начале этого месяца, возможно, был направлен на то, чтобы отправить сообщение США перед президентскими выборами в стране.

В то же время Ли во время выступления перед журналистами после брифинга Национальной разведывательной службы Южной Кореи отметил, что отчет о визите может быть и для внутренних целей.

"Было сказано, что экономическая ситуация тяжелая, поэтому это может быть интерпретировано как акт, направленный на вселение доверия в жителей", - подчеркнул южнокорейский законодатель.

В свою очередь в Пхеньяне заявили, что его арсенал ядерного оружия и баллистических ракет нужен "для противодействия угрозам со стороны США и их союзников".

Ядерное оружие Северной Кореи - что известно

Как писал УНИАН, КНДР может поставлять ядерное оружие странам, которые незаконно проводят вооруженные программы. По информации Bloomberg, страна может обогащать материал в большем объеме, чем ей нужно для собственной безопасности.

В то же время северокорейский лидер Ким Чен Ын заявлял, что его страна будет увеличивать количество ядерного оружия "в геометрической прогрессии". Он отметил, что сильное военное присутствие необходимо для того, чтобы противостоять "различным угрозам со стороны Соединенных Штатов и их сторонников".

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