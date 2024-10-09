По его словам, сейчас главной задачей является увеличение способностей Воздушных сил.

В опубликованных еще в 2020 году видениях Воздушных сил Украины были предусмотрены и просчитаны возможности получения различных типов самолетов, в том числе истребителей F-35.

Об этом в эфире телемарафона напомнил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский. "Главной задачей сейчас является усиление возможностей воздушных сил. Хочется самолеты многофункциональные, но они могут выполнять отдельные задачи, которые смогут решать существенные проблемы. Надо не забывать, что мы зависим от полезной нагрузки, которую можем подвесить под крыло", - акцентировал он.

По словам эксперта, если у Украины есть ракеты Storm Shadow, то обязательно надо получить, например, истребители Mirage, которые бы их несли. А для F-16 нужно от США получить ракеты JASSM, которые могут работать на расстояние 400-950 км.

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"Если мы говорим о самолете компании Saab - Gripen, то здесь справедливо заметить, что данный тип вообще предполагался как именно перспективный для воздушных сил. Учитывая его возможности и по дешевизне в обслуживании, и легкости в некоторых аспектах, и короткую взлетно-посадочную полосу, что сейчас очень актуально в условиях активных обстрелов РФ, это самый перспективный самолет",- отметил эксперт.

В то же время Храпчинский отмечает, что с Gripen возникает вопрос по дальнобойному оружию, потому что под крыло "ложится" только ракета Taurus:

"А с Taurus мы имеем определенную проблематику, потому что господин Шольц пока не хочет расставаться с этими ракетами и передавать их для использования по территории РФ или по территории временно оккупированного Крыма".

По мнению Храпчинского, нужно говорить не о "зоопарке" истребителей, а о нескольких видах воздушных судов, которые Украина может сейчас эксплуатировать. А украинские пилоты и инженеры, которые сейчас учатся, проходят программы, которые позволят им потом в короткий срок переобучиться на определенные системы самолетов.

"Относительно инженерной составляющей, то для большинства самолетов глубокий ремонт и более серьезные задачи будут выполняться с привлечением непосредственно компании-производителя этих самолетов. Надо отходить от гаражного кооперативного СТО, которое ремонтирует и может все ремонтировать. Понимать, что здесь совсем другая философия эксплуатации и обслуживания таких воздушных судов",- резюмировал он.

Украина получит западные самолеты

Как писал УНИАН, вчера министерство обороны Франции объявило, что Украина получит истребители Mirage 2000 в первом квартале следующего года. Они будут иметь новое вооружение и защиту от средств радиоэлектронной борьбы.

На днях глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс впервые официально подтвердил, что первые F-16, которые Киев получил в конце июля, передал Амстердам. Также он сказал, что Украина в течение ближайших месяцев получит остальные обещанные истребители.

Ранее глава Министерства обороны Рустем Умеров говорил о том, что Украина ведет переговоры о получении истребителей Gripen и Eurofighter

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