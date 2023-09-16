Судно отбуксировали на ремонт.

В сети показали российский ракетный корабль "Самум" после атаки украинским экспериментальным дроном "Морской малюк".

На опубликованном фото судно буксируют на ремонт в Севастопольскую бухту.

Как сообщалось ранее, российский ракетный корабль "Самум" получил значительные повреждения в результате атаки.

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"Вчера (14 сентября) морской дрон СБУ устроил "бавовну" ракетному кораблю "Самум" недалеко от входа в Севастопольскую бухту. "Морской малюк" попал в заднюю правую часть рашистского судна, нанеся значительные повреждения, корабль потерял ход", - сообщили УНИАН источники в правоохранительных органах.

До этого россияне заявили, что им удалось уничтожить украинский морской дрон при атаке на "Самум": "В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из штатного вооружения корабля".

Российский корабль "Самум" на ремонте - мнение

Поврежденный во время атаки ракетный корабль "Самум" вряд ли успеют отремонтировать в Севастополе до освобождения оккупированного Крыма, предположил военный эксперт Олег Жданов:

"Корабль станет на ремонт, и я думаю, что вряд ли они успеют его отремонтировать в Севастополе до нашего освобождения Крыма. А в таком состоянии буксировать его через море просто нереально".

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