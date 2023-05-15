Кроме того, Украина получит ударные беспилотники в новом пакете помощи.

Великобритания пришлет Украине сотни ракет большой дальности и ударные беспилотники в дополнение к крылатым ракетам Storm Shadow.

Как сообщает BBC, этот шаг означает, что Соединенное Королевство идет дальше, чем любая другая страна, в предоставлении оружия для Украины накануне крупного контрнаступления.

Издание отмечает, что недавно президент Владимир Зеленский встретился с премьером Великобритании Риши Сунаком в рамках своего тура западными союзниками. Украинский лидер отметил важность поставок истребителей. Впрочем, Сунак сказал, что предоставление истребителей "непростое дело", хотя и пообещал, что Великобритания станет ключевой среди стран коалиции, которые окажут такую поддержку.

Видео дня

Украина продолжает готовиться к долгожданному контрнаступлению против российских войск.

Великобритания помогает Украине

Великобритания с первых дней войны активно помогает Украине и призывает партнеров быть более смелыми в помощи Украине.

Недавно британцы поставили Украине крылатые ракеты Storm Shadow, которые способны "обманывать" ПВО благодаря полету на низких высотах. Эти ракеты высокоточны, а также имеют защиту от радиоэлектронных систем подавления.

Затем в Лондоне заявили, что передадут Украине сотни новых ударных дронов дальнего радиуса действия. Их доставят в Украину в ближайшие месяцы, чтобы помочь в подготовке к сопротивлению российскому вторжению.

Кремль относится к британской помощи "чрезвычайно негативно". В Кремле заявили, что решения Лондона "не могут оказать какого-либо существенного влияния на ход СВО, но это приведет к дальнейшим разрушениям. Для Украины это делает историю более сложной".

Вас также могут заинтересовать новости: