Цена робота в разы ниже стоимости иностранных аналогов и составляет от 14,5 до 20 тыс долларов.

Новая украинская машина для разминирования "Змей" от компании Rover Tech успешно прошла комплекс испытаний и теперь имеет сертификат соответствия. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

По словам заместителя Министра экономики Игоря Безкаравайного, речь идет об "уникальном решении в украинских условиях".

"Змея" позиционируют в качестве легкой и быстрой машины, которая может выдержать подрыв противотанковой мины. Машину можно использовать для очистки полей от осколочных и фугасных боеприпасов, которые представляют особую опасность для саперов.

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Одним из преимуществ "Змея" является возможность быстро заменить комплектующие, которые получили повреждения при подрыве. После этого машина может вернуться к выполнению своих задач.

Робот может похвастаться низкой ценой. Стоимость "Змея" в разы ниже, чем у иностранных аналогов - в зависимости от комплектации она составляет 14,5-20 тыс долларов. Когда начнется серийное производство, цена может опуститься еще ниже.

Масса "Змея" составляет более тонны, а ширина рабочего инструмента робота - 1,35 м. Машина может разминировать до 2,5 га в час. При этом оператор может находиться на расстоянии до 2,9 км от нее.

Развернуть робота можно примерно за 15 минут, а для перевозки "Змея" достаточно автоприцепа.

Роботы на войне в Украине - что известно

В июне стало известно, что на тот момент наши воины уже использовали четыре вида украинских роботов Ratel. Речь о дистанционной платформе для минирования, логистическом беспилотном аппарате, эвакуаторе и роботе-камикадзе.

Напомним, еще в прошлом году стало известно о готовности к запуску в серийное производство боевого робота Ratel S. Он может нести противотанковые мины, которые позволяют эффективно уничтожать российскую технику.

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