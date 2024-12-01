По словам воина, в условиях дефицита ресурсов дроны использовать дешевле, чем военные разработки.

Военные эксперты и сами воины неоднократно утверждали, что беспилотники значительно изменили ход войны в Украине. Однако некоторые считают, что эти средства являются альтернативой из-за недостатка артиллерии, поэтому без них было бы действительно сложно. В то же время командир отделения батальона беспилотных систем Третьей штурмовой бригады Семен "Барбер" Семкив отметил, что обе позиции являются правдивыми. По его словам, дроны все же изменили войну, а украинцы проявили в этом вопросе незаурядные навыки.

Военнослужащий для 24 канала отметил, что до начала полномасштабного вторжения было правило, что на поле боя следует использовать только военную технику. Однако даже если и беспилотники, то это должны быть дорогие и технологические разработки, к примеру, как "Байрактар".

"Вся эта история - заслуга наших людей с инженерным складом мышления. Они придумали, как выходить из ситуации, когда есть минимум ресурсов, а нужен максимальный результат. Первым таким решением были "свадебные дроны". Есть Mavic. Он не так далеко летит, но у него довольно качественная камера. И ребята такие - давайте использовать, потому что это же наше здоровье и жизнь. По крайней мере попробуем. Возможно, получится. И получилось", - отметил Семкив.

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По его словам, такие БпЛА использовать дешевле, чем военные разработки. Кроме того, их также легче достать. После чего начался этап с FPV-дронами. В основном их использовали для различных гонок, трюков и других действий, однако кто-то придумал добавить к ним снаряд и снова удалось.

"Стандартная артиллерия имеет определенные таблицы и расчет, сколько снарядов тебе надо на пристрелку. Есть снаряды, которые идут на холодный ствол. Там есть свои поправки. То есть это целая наука, которая допускает, что ты с первого раза не попадешь. А здесь ты гораздо экономнее и эффективнее используешь имеющийся ресурс. У нас дефицит снарядов. И мы должны использовать их максимально эффективно. Простота и дешевизна сильно подкупает", - подчеркнул военный.

Командир отметил, что украинские военные не имели такого количества "Джавелинов" или других ПТРК, чтобы каждый раз поражать колонны техники РФ, поэтому FPV-дроны в определенной степени помогли перекрыть дефицит снарядов.

"Барбер" отметил, что важным фактором является то, что до Украины этого никто не делал, ведь в мире есть локальные конфликты, где обычно воюют "повстанцы" из стрелкового оружия с развитой страной, которая имеет танки, самолеты и вертолеты.

Однако в случае Украины произошло все не так, ведь в нашем государстве есть много разработчиков, которые поняли, как использовать новейшие технологии в военных целях.

"Сейчас есть тенденция по использованию наземных роботизированных комплексов. Такие машинки для подвоза боекомплекта, медицины; для эвакуации. Турели ставят. Они по состоянию на сейчас не такие эффективные, как хотелось бы. Но с FPV-дронами было то же самое. Первый год говорили: "FPV? Да это типа ничего такого". Уже почти три года - и всем нужны подразделения с FPV-дронами", - отметил Семкив.

Удары дронов по военным объектам в РФ

Как писал УНИАН, дроны атаковали российский порт в Каспийске, который находится в 1000 км от Украины. Отмечается, что порт расположен вдоль маршрутов, которые Иран использует для поставки оружия в РФ.

Также сообщалось, что один из российских регионов массированно атаковали дроны. Как стало известно, была атакована Ростовская область, в результате чего произошел крупный пожар на промобъекте. В то же время по словам очевидцев, из-за удара загорелась нефтебаза.

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