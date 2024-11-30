Также 30 ноября дроны атаковали аэропорт Махачкалы.

Сегодня, 30 ноября, дроны атаковали российский порт в Каспийске, который расположен в республике Дагестан в 1000 км от Украины. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

"Отмечу, что порт в Каспийске служит важной базой для российской Каспийской флотилии и разных военных подразделений вооруженных сил РФ", - написал он.

Коваленко отметил, что порт расположен вдоль маршрутов, которые Иран использует для поставок оружия в Россию.

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Кроме того, прокремлевские Telegram-каналы заявляли о том, что сегодня с 08:19 по московскому времени аэропорт Махачкалы временно приостановил свою работу из-за атаки БПЛА. Эту информацию подтвердила пресс-служба Росавиации. Отмечается, что воздушная гавань прекратила прием и отправку рейсов.

Также глава Дагестана Сергей Меликов говорил о якобы "попытках атаки" БПЛА на объекты в Каспийске. По его словам, пострадавших и разрушений удалось избежать.

Атаки на РФ - последние новости

Ранее УНИАН писал, что в ночь на 29 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области РФ. По словам Генштаба ВСУ, в результате атаки возник пожар на территории объекта, было зафиксировано как минимум два очага возгорания.

Кроме того, 29 ноября Ростовскую область РФ массированно атаковали беспилотники. По словам россиян, на северо-западе региона им якобы удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы и ликвидировать 30 дронов.

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