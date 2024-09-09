Украинские зенитные дроны, которые перехватывают российские разведывательные и ударные БПЛА, стали проблемой для оккупационных войск. ВСУ уничтожили уже десятки вражеских беспилотников Zala и "Орлан-10". При этом разница в стоимости между перехватчиком и целью - сотни, если не тысячу раз.
Как пишет Defence Express, сейчас захватчикам нечем отбиваться от украинской разработки - у противника нехватка идей. Об этом свидетельствуют предложения, опубликованные в профильном российском Telegram-канале.
Россияне предлагают попробовать установить на разведывательные БПЛА детекторы FPV-дронов, которые будут предупреждать о появлении перехватчика на расстоянии 100 метров. Для этой системы понадобится дополнительная купольная камера, которая будет осматривать верхнюю полусферу российского беспилотника, и отдельный оператор. Еще одним вариантом является установка детектора звука, чтобы вовремя "услышать" перехватчика.
По мнению россиян, нужно обеспечить предупреждение об угрозе. Однако в этом случае, чтобы убежать дроны оккупантов нужно будет как минимум увеличить скорость до максимальной и попытаться оторваться от преследователя.
Кроме того, как вариант, предлагают устанавливать на дроны маломощные РЭБы, которые будут интегрироваться в бортовую систему питания, или "сеткомет" для отражения атаки.
"Оба средства являются дискуссионными, в частности комплекс РЭБ, это не абстрактная вещь, а изделие, которое работает на соответствующих частотах, которые должны быть аналогичны тем, что на FPV-дроне. Более того, на летательных аппаратах далеко не всегда есть запасы места, веса и энергетики для установки дополнительной аппаратуры. А "сеткомет" даже на специальных квадрокоптерах-охотниках остается экзотикой", - объясняют аналитики.
Как добавляется, противник предлагает противодействовать дронам ВСУ и организационно. якобы на свои БПЛА нужно наносить большие номера для идентификации и с помощью постоянного перехвата видеосигналов FPV-дронов фиксировать приближение перехватчика и предупреждать операторов.
"Таким образом, учитывая такой ряд предложений, очевидно у врагов пока нет решения по противодействию украинским зенитным дронам. А это еще один балл в пользу этого средства, которое действительно может быть лучше традиционных зенитных ракет", - заключают эксперты
Дроны-перехватчики - что известно
Как писал Bild, ВСУ уже применяют коптеры-перехватчики, на подходе перехватчики типа "крыло". Дальше дело за беспилотными истребителями, которые будут летать на сотни километров.
В ISW добавляли, что Украина продолжает активно и успешно развивать свои средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия российским дронам. Это позволяет украинским военным использовать системы низшего класса для противодействия российскому давлению на ограниченную систему противовоздушной обороны Украины.