Стоимость одного комплекса, в состав которого входит 5 беспилотников и наземная станция, оценивается в около 6 млн гривень.

Украинские разработчики приступили к летным испытаниям перспективного реактивного беспилотника Bullet.

Об этом сообщает Telegram-канал Military Journal. Отмечается, что он должен выполнять функции перехватчика, то есть бороться с разведывательными и ударными БПЛА, а также вертолетами. На обнародованных кадрах опытный беспилотник самолетного типа выполняет взлет с бетонного покрытия, а также летные маневры и посадку.

Как можно видеть на видео, дрон способен разгоняться примерно до 130 км/ч. По словам экспертов, этого мало для эффективного перехвата воздушных целей. Впрочем, учитывая применение реактивного двигателя, реальная максимальная скорость БПЛА может быть гораздо больше.

Для ориентирования в пространстве использовали камеру, схожую с теми, что устанавливают на FPV-дроны. Стоимость одного комплекса, в состав которого входит 5 БПЛА и наземная станция, оценивается в 5,8 млн грн.

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Ранее сообщалось, что на территории РФ было найдено "загадочный" беспилотный аппарат, оснащенный коммерческим двигателем SW140B. Интересно, что его якобы создали с использованием элементов технологии стелс, что должно существенно усложнить уничтожение аппарата.

Еще раньше россияне нашли украинский БПЛА неизвестного типа, который построили по аэродинамической схеме "летающее крыло" и оснастили турбореактивным двигателем JetCat P400-PRO. При этом, кремлевские рупоры говорили о "нетипичном качестве" данного аппарата, предполагая, что его могут изготавливать за рубежом.

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