Есть два инструмента противодействия беспилотникам-камикадзе, отметил специалист.

Российские оккупанты запускают по территории Украины, в том числе ударные беспилотники-"пародии", именно они в статистике украинской стороны названы "локационно потерянными" или вылетевшими за границы нашего государства.

Такие дроны пока частично не несут угрозы, поскольку в них нет боевой части, но не исключено, что ситуация может измениться. Об этом рассказал производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире "Украинского Радио".

По его словам, есть два инструмента противодействия неуправляемым дронам, которые получают определенную информацию путем спутниковой навигации - это создание сплошных препятствий для получения навигационных данных или создание имитации нахождения в другом месте (подмена координат, спуфинг).

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"...надо понимать, что масштабирование производства ударных беспилотников произошло не только за счет увеличения производственных мощностей у врага, чтобы производить те же "шахеды", но и дополнительно производить дроны-имитаторы ("пародии" их называют), или те же "Герберы". То есть это более дешевый упрощенный вариант, без систем защиты от радиоэлектронной борьбы. Они в основном и подпадают под статистику "локационно потерянных", - сказал эксперт.

Храпчинский заявил, что беспилотники-"пародии" частично пока не несут угрозы:

"Но не исключено, что в этих дронах-пародиях, в которых сейчас находится напечатанная на 3D принтере пуля, впоследствии враг может использовать, например, взрывчатый материал. Поэтому здесь справедливо заметить, что за счет способности средств радиоэлектронной борьбы практически 100% этих имитационных целей или подделок попадают в статистику "локально потерянных" или вылетевших за границы Украины".

Храпчинский отметил, что, когда на территорию Беларуси залетали российские "шахеды", беларуская сторона поднимала авиацию, пыталась их перехватывать. "Но я думаю, что этим мы меньше всего должны заниматься. Это может веселить", - добавил собеседник.

Новости Украины о войне - что сообщалось

Россияне в ночь на 28 ноября запустили по нашей земле 188 ударных ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников неустановленного типа. Противовоздушная оборона Украины ликвидировала 76 вражеских целей, еще 95 - локально потеряны, а пять дронов залетели на территорию Беларуси. Кроме того, сбито 79 вражеских ракет.

Стоит отметить, что украинцы с начала полномасштабного вторжения ликвидировали очень много БПЛА противников разных типов. Общие дроновые потери врага на 28 ноября 2024 года примерно такие - ликвидировано 19 661 беспилотник оперативно-тактического уровня.

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