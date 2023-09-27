Илья Евлаш указал на важность тщательного планирования.

Истребители F-16 в украинском небе будут играть достаточно серьезную роль, но сами по себе не прорвут оборону российских оккупантов. Операция должна быть тщательно спланирована и включать в себе пехоту, танковые подразделения и прочее.

"Авиация сама по себе без пехоты без танковых подразделений не играет ключевой роли. Конечно, это все должно быть в комплексе с предварительным планированием слаженных действий партнеров, наших союзников и также соседей, которые непосредственно участвуют слева и справа", - рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

При этом он подчеркнул, что тщательно спланированная операция вместе с образцами новейшего оружия, которое поступает от партнеров, в том числе высокоточное дальнобойное вооружение, как HIMARS и ракеты Storm Shadow/SCALP EG, дадут хороший результат.

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Истребители F-16 для Украины - главные новости

Украина очень долго вела переговоры о передаче истребителей F-16 защиты украинского неба от российских атак. В этом году Дания пообещала передать 19 самолетов, а Нидерланды - 42. При этом Норвегия рассматривает возможность пополнить число F-16 для Украины. Кроме того, ряд стран будут обучать украинских пилотов и инженеров, в том числе Португалия.

В свою очередь, чтобы ускорить пополнение Воздушных сил Украины истребителями, Вашингтон в ускоренном порядке пообещал выдавать разрешения на передачу F-16.

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