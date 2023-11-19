Сейчас США наращивают производство снарядов не только для поставок Украине, но и чтобы увеличить собственные запасы.

Пентагон переосмысливает потребность американской армии в артиллерийских боеприпасах, наблюдая, как обе стороны войны в Украине сжигают их с невероятной скоростью.

Как пишет Business Insider, сейчас США наращивают производство 155-мм артиллерийских снарядов, не только для того, чтобы поддерживать Украину и Израиль, но и на случай собственного участия в конфликте высокой интенсивности против крупной военной державы.

"Армия [США] очень внимательно следит за войной в Украине и за тем, как боеприпасы используются, для информирования о наших решениях относительно потребностей в боеприпасах", — пояснил изданию помощник министра армии по вопросам материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Р. Буш.

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В этом контексте Пентагон ставит своей целью достичь производства 100 000 снарядов в месяц к концу 2025 года по сравнению с нынешними 30 000 снарядов в месяц.

Специалисты отмечают, что несмотря на важную роль крылатых ракет, боевых дронов и бронетехники, именно артиллерия показала себя становым хребтом обеих армий. Неудивительно, что россияне, несмотря на санкции, тоже пытаются нарастить свое производство снарядов и приобрести их за рубежом.

"Для США постоянные обстрелы с обеих сторон, очевидно, открыли глаза, предлагая понять не только то, сколько артиллерийских боеприпасов нужно Украине для поддержки ее военных усилий, но и сколько боеприпасов может понадобиться США в предстоящей борьбе", – пишет Business Insider.

Проблема нехватки боеприпасов на фронте

Как писал УНИАН, на днях президент Владимир Зеленский пожаловался, что война между Израилем и ХАМАС привела к замедлению поставок снарядов в Украину. По словам главы государства, после начала войны на Ближнем Востоке в Украине уменьшился арсенал снарядов – в частности, 155 калибра.

Также мы рассказывали, что военная промышленность всей Европы в целом не способна и близко обеспечить потребности ВСУ в боеприпасах к артиллерии. Чтобы покрыть годовую потребность украинской армии, при нынешних темпах производства европейцам понадобится до 14 лет.

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