По словам президента, у Украины есть проблемы с артиллерийскими снарядами калибра 155 миллиметров.

Война между Израилем и ХАМАС привела к замедлению поставок снарядов в Украину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает французское издание Le Monde.

По словам главы государства, после начала войны на Ближнем Востоке в Украине уменьшился арсенал снарядов - в частности, 155 калибра.

"Сегодня мы имеем проблемы с артиллерийскими снарядами калибра 155 миллиметров. Во всем мире сейчас пустые склады или есть законодательный минимум, который то или иное государство вам не может дать. И этого недостаточно", - рассказал Зеленский.

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В то же время он приветствовал усилия США по увеличению производства этого вида боеприпасов.

"Но проблема тем серьезнее, что по другую сторону линии фронта российские войска накапливают ракеты в ожидании массированных ударов по украинской инфраструктуре этой зимой. Я думаю, что они накапливаются, но у них не намного больше ракет, чем раньше. Иначе бы уже начали бомбить. ... С точки зрения противовоздушной обороны мы находимся в лучшем положении, чем прошлой зимой", – добавил президент.

Снаряды в войне Украины против России

В октябре Пентагон подтвердил, что отдал 155-мм снаряды из Европы вместо Украины Израилю.

"Большинство из этого было перенаправлено и передано силам обороны Израиля для их использования", - прокомментировал чиновник Пентагона сообщение в СМИ о том, что США передали Израилю снаряды 155-мм, которые ранее предназначались Украине.

Также УНИАН сообщал, что Украина переделывает ракеты класса "воздух-воздух" в снаряды для ПВО. Это важно, учитывая, что Россия продолжает наносить удары по городам, находящимся далеко от линии фронта. Своего рода это самодельная ПВО, рассказал высокопоставленный украинский чиновник.

По его словам, эти переделанные снаряды помогут "пережить зиму", когда Россия начнет бомбить энергетическую инфраструктуру Украины. Однако это не долгосрочное решение.

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