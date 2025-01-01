В зависимости от задачи, эти дроны могут быть оснащены боевыми частями различной мощности для уничтожения наземных объектов противника.

Украинские разведчики получили новейший скоростной дрон-невидимку "Hazard", в состав которого входят десять дронов-камикадзе. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Воины ГУР МО Украины получили новогодние подарки от американской благотворительной организации "Help Heroes of Ukraine" - уникальный беспилотный авиационный комплекс "Hazard" и автомобиль HMMWV", - сказано в сообщении.

Отмечается, что комплекс "Hazard" разработан компанией "War Hawk" в его состав входят: десять дронов-камикадзе, пусковое оборудование, пульт управления.

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"Конструкция беспилотника создана из композитных материалов, что позволяет оставаться невидимым для вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Бесшумная работа дрона в воздухе обеспечивает его максимальную скрытность. Беспилотники "Hazard" способны преодолевать значительное расстояние. В зависимости от задачи, дроны могут быть оснащены боевыми частями различной мощности для уничтожения наземных объектов противника", - отмечают в ГУР.

Сказано, что этот подарок усилит украинских военных разведчиков.

Война в Украине - разработка дронов

Как сообщал УНИАН, в декабре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский отметил, что идут успешные испытания новой ракеты "Рута". Также сообщил, что первые применения на поле боя успешно прошла новейшая украинская ракета-дрон "Ад".

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко отметил, что новая ракета "Рута будет высокоточной и дальность ее полета позволит "покрывать" весь оккупированный Россией Крым.

По его словам, о разработанной украинской ракете "Рута" и дроне "Ад" на сегодня немного информации, но показали их внешний вид и из этого можно сделать много выводов.

"О ракете "Рута" сообщали, что у нее скорость до 700 км и дальность где-то 300 км. Эксперт отметил, что боевая часть ракеты "Рута" по сравнению со Storm Shadow будет немного меньше.

Романенко рассказал, что новый украинский дрон "Пекло" имеет достаточно простую конструкцию. Дальность полета где-то 700 км. Дрон будет иметь относительно невысокую скорость.

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