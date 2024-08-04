Сколько бы самолетов не передали партнеры, на каждый из них нужно как минимум двое пилотов, которых сейчас почти нет.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение первой партии истребителей F-16. Однако в этом году Украина вряд ли сможет использовать более 10 таких самолетов одновременно, пишет The New York Times.

"Долгожданное прибытие реактивных самолетов с Запада должно укрепить оборону страны, хотя Киев, похоже, получил их слишком мало, чтобы иметь немедленное влияние на поле боя", - отмечает издание.

Авторы публикации отмечают, что прибытие западных самолетов поднимет моральный дух украинцев, ослабленный месяцами медленного, но стабильного продвижения России на поле боя и сокрушительных атак на энергосеть страны. Присутствие этих самолетов также создаст новую угрозу для российских пилотов и поможет сдержать их от наглых бомбовых ударов на фронте. Также ожидается, что F-16 улучшат способность Украины сбивать российские ракеты.

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Тем не менее, нехватка подготовленных пилотов и ограниченное количество самих самолетов ограничат их непосредственное влияние на поле боя, говорят эксперты.

Ожидается, что в этом году около 20 украинских пилотов смогут управлять F-16. Это означает, что Украина сможет эксплуатировать лишь около 10 этих самолетов, поскольку обычно к одному боевому самолету приписаны как минимум два пилота, отмечает NYT.

Украинские официальные лица предупредили, что из-за затягивания с поставками F-16 их влияние на поле боя будет меньше, чем могло бы быть. Ведь волокита дала России время адаптировать свою тактику. Кроме того, в последние недели Россия целенаправленно атаковала украинские авиабазы, очевидно, пытаясь ограничить инфраструктуру под F-16 перед их прибытием.

F-16 в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский ожидает, что международные партнеры расширят платформу учений украинских пилотов и инженеров на многоцелевых истребителях F-16. По его словам, Украине недостаточно тех пилотов, которые уже обучены. Однако "много наших ребят сейчас учатся", сказал Зеленский.

Федерико Борсари из Центра анализа европейской политики в Вашингтоне отмечает, что F-16 смогут повлиять на определенную динамику войны, и называет три основные задачи, которые они, скорее всего, будут выполнять: перехватывать российские ракеты и беспилотники, подавлять вражеские системы ПВО, наносить удары по позициям российских войск и складах боеприпасов.

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