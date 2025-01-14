Новая фаза войны: в Forbes выяснили, почему FPV-дроны стали главной угрозой для танков РФ

Украинские военные довольно часто уничтожают российские танки при помощи FPV-дронов.

Украинские солдаты часто используют на войне против оккупантов FPV-дроны. Эти компактные и недорогие БПЛА оказались эффективными даже против новейших российских танков Т-90М "Прорыв", пишет Forbes.

В издании напомнили, что в июне 2024 года начальник штаба французской армии генерал Пьер Шилль говорил о том, что успех FPV-дронов на войне в Украине является лишь "моментом в истории". По его словам, скоро эти беспилотники окажутся малоэффективными в борьбе с российской техникой.

Журналисты отметили, что россияне неоднократно заявляли о том, что их новейший танк Т-90М прошел несколько модернизаций для защиты от различных угроз, включая FPV-дроны. Помимо этого оккупанты имеют больше устройств для обнаружения и глушения FPV-связи.

Видео дня

В таких условиях FPV-дроны должны стать малоэффективными, но они по-прежнему помогают уничтожать вражескую технику, подчеркнули в издании.

Аналитики из Oryx зафиксировали в последнем квартале 2024 года 10 визуально подтвержденных потерь Т-90М. Это подтвердили и их коллеги из Warspotting, добавили в издании.

Журналисты обратили внимание на то, что пять из десяти подбитых российских танков были ликвидированы FPV-дронами. Это даже более высокая доля уничтожений вражеской техники такими БПЛА, чем в 2023 году.

Иностранный военный с позывным "Кригсфоршер", который воюет с украинскими морпехами, рассказал журналистам, что на его участке фронта бронетехнику останавливают в основном ракеты и мины. Часто технику добивают FPV-дроны, но самостоятельно эти БПЛА уничтожают только 10-15% движущейся техники.

Интересно то, что все 10 уничтоженных Т-90М не находились на оборонительных позициях. Украинские военные остановили эти танки, когда россияне шли в наступление и, вероятно, находились вне зоны "глушилок".

В издании считают, что это говорит о том, что россияне способны глушить FPV-связь только в обороне. Помимо этого украинские военные стали чаще использовать дроны с оптоволокном.

Кроме того, модернизированная броня Т-90М все же не способна танк от уничтожения FPV-дронами. В издании подчеркнули, что, вероятнее всего, для ликвидации техники может потребоваться несколько БПЛА, а не один, как раньше.

Журналисты также напомнили, что и западные танки не защищены от FPV-дронов. Украинским военным не так давно пришлось уничтожить американский M1 Abrams, чтобы предотвратить его попадание в руки РФ именно таким БПЛА.

В издании заявили, что FPV-дроны, скорее всего, будет доминировать в уничтожении танков на войне в Украине. Если украинским военным удастся сделать их устойчивыми к блокировке россиянами, то они станут еще более грозным оружием.

FPV-дроны - другие новости

Ранее ВСУ эффектно взорвали российский "Град" FPV-дроном. Бойцы 109 отдельного горно-штурмового батальона опубликовали видео успешного поражения российской техники.

Кроме того, Минобороны показало украинские FPV-дроны на оптоволокне. Эти разработки находятся на завершающем этапе кодификации и вскоре их начнут отправлять Силам обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: