Украина проведет военные учения в ответ на российские "Кавказ-2020"

По словам министра обороны, пока не отмечается реальной подготовки Вооруженных сил РФ к вооруженному наступлению в период проведения учений "Кавказ-2020".

Министр обороны Андрей Таран заявляет, что Украина проведет военные учения в ответ на российские учения "Кавказ-2020".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

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"Одновременно с учетом накопления войск под предлогом подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2020" руководством Министерства обороны и Вооруженных сил Украины планируется в это же время, на последнюю декаду сентября, проведение стратегического командного учения, командно-штабных учений," Объединенные усилия-2020", - сообщил Таран.

В рамках этих учений, рассказал он, планируется проверить способность Генерального штаба в новой структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО.

Планируется также проверить способность организовывать взаимодействие с пунктами управления Вооруженных сил НАТО.

"Планируется проведение не только командно-штабных учений, а в рамках проведения этих стратегических командно-штабных учений будет проведена проверка боевой готовности, будут проведены боевые стрельбы зенитно-ракетными комплексами, с самолетами Военно-воздушных сил, с определенными подразделениями и воинскими частями Сухопутных войск, а также других воинских формирований на наших полигонах, расположенных на юге Украины", - рассказал Таран.

Он отметил, что украинская сторона ожидает, что представители стран НАТО смогут принять участие в этих учениях. "В настоящее время нами пока разрабатывается план. После утверждения этого плана и замысла проведения учения... я смогу уже что-то сообщить более конкретное. Но этот асимметричный ответ, по нашей оценке, во-первых, покажет готовность Вооруженных сил Украины дать достойный отпор любым попыткам со стороны Российской Федерации обострить ситуацию или начать масштабные боевые действия", - считает министр.

Вместе с тем он подчеркнул: "Мы не замечаем в настоящее время реальной подготовки Вооруженных сил Российской Федерации к вооруженному наступлению в период проведения учений "Кавказ-2020".

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