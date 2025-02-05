Сейчас машина работает в одном из учебных центров Сил обороны.

В последнее время ВСУ получают не так много трофейной техники, как в начале войны. Но интересные образцы попадаются. Управление стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ показало, как выглядит полевая баня, которую отобрали у россиян.

По словам защитников, российская баня имеет высокую "пропускную способность" и может за час пропустить через себя целую роту солдат.

"Российские бани топливо не жалеют, но темпы помывки достаточно быстрые, потому что быстро нагревается вода. Одновременно могут мыться восемь человек", - рассказывает украинский военный на видео.

Где именно и когда затрофеили мобильную полевую баню - не уточняется. Сейчас ее используют для нужд украинских военных в одном из учебных центров вооруженных сил.

Российская трофейная техника в ВСУ

Как писал УНИАН, в октябре украинские бойцы затрофеили редкую технику - российский танк Т-90 в экспортной комплектации "С". По словам экспертов, наиболее заметным отличием Т-90С от базовой версии Т-90А является трапециевидный "индийский" блок ДЗ, который устанавливают вместо малополезного прожектора "Штора". Вторым отличием является то, что все надписи внутри танка сделаны на английском.

Также мы рассказывали, что украинская армия не использует на фронте трофейные Т-62, хотя их было захвачено несколько десятков. Однако из причин этого в нестандартном калибре пушки, установленной на этом танке.

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