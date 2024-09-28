Т-62 вооружен пушкой с дефицитным калибром 115 мм.

Николаевский полк охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины показал фотографии с тренировок на полигоне своего танкового взвода, на которых можно увидеть редкие российские трофейные танки Т-62, на которые установили "мангал" и блоки защиты "Контакт-1".

Судя по сообщению, эти Т-62 могут быть использованы на поле боя против российских захватчиков, и, как отмечают эксперты Defense Express, это довольно нерядовое событие, поскольку даже само по себе появление трофейных Т-62 на фотографиях ВСУ происходит довольно нечасто - до этого момента танки этого типа были замечены только в апреле 2024 года во время подготовки бойцов одной из новосформированных механизированных бригад ВСУ.

Как отмечают эксперты, по подсчетам из открытых источников, украинские военные могли "затрофеить" 44 танка типа Т-62. При этом часть из них были повреждены, что уже значительно сужает базу для применения этих танков для ВСУ.

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Еще одной причиной, сужающей возможность применения этих танков, является тот факт, что Т-62 вооружен гладкоствольной пушкой 2А20 с нестандартным калибром 115 миллиметров, боекомплект под которую является дефицитным.

"Был интересный вариант с превращением Т-62 в БМПВ с башней от БМП-2, но судя по всему, реализация такого варианта также уперлась в свои ресурсные ограничения", - отмечают аналитики.

ВСУ не хватает техники

Как писал Forbes, в Украине не хватает современной техники для новосформированных бригад, и им приходится использовать западную технику 1960-х годов, которая не имеет толстой брони.

А президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что из 14 бригад, которые необходимо оснастить Украине, оружия пока не хватает даже на 4.

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