Николаевский полк охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины показал фотографии с тренировок на полигоне своего танкового взвода, на которых можно увидеть редкие российские трофейные танки Т-62, на которые установили "мангал" и блоки защиты "Контакт-1".
Судя по сообщению, эти Т-62 могут быть использованы на поле боя против российских захватчиков, и, как отмечают эксперты Defense Express, это довольно нерядовое событие, поскольку даже само по себе появление трофейных Т-62 на фотографиях ВСУ происходит довольно нечасто - до этого момента танки этого типа были замечены только в апреле 2024 года во время подготовки бойцов одной из новосформированных механизированных бригад ВСУ.
Как отмечают эксперты, по подсчетам из открытых источников, украинские военные могли "затрофеить" 44 танка типа Т-62. При этом часть из них были повреждены, что уже значительно сужает базу для применения этих танков для ВСУ.
Еще одной причиной, сужающей возможность применения этих танков, является тот факт, что Т-62 вооружен гладкоствольной пушкой 2А20 с нестандартным калибром 115 миллиметров, боекомплект под которую является дефицитным.
"Был интересный вариант с превращением Т-62 в БМПВ с башней от БМП-2, но судя по всему, реализация такого варианта также уперлась в свои ресурсные ограничения", - отмечают аналитики.
ВСУ не хватает техники
Как писал Forbes, в Украине не хватает современной техники для новосформированных бригад, и им приходится использовать западную технику 1960-х годов, которая не имеет толстой брони.
А президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что из 14 бригад, которые необходимо оснастить Украине, оружия пока не хватает даже на 4.