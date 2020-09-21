Тактическая группа прошла судоходным каналом Бугско-Днепровского лимана и выполнила элементы общего маневрирования в Черном море.

Корабельная тактическая группа Военно-морских сил Вооруженных сил Украины приступила к практическому выполнению задач в Черном море в рамках командно-штабных учений «Объединенные усилия 2020».

Об этом сообщает пресс-служба командования ВМС ВСУ в Facebook.

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В месте постоянного базирования экипажи кораблей пополнили необходимые запасы и отработали задачи по подготовке к бою и походу. Отправляясь в район выполнения задач, тактическая группа прошла по судоходному каналу Бугско_Днепровского лимана, после чего выполнила элементы общего маневрирования в Черном море.

Тренировки продолжились и во время якорной стоянки на незащищенном рейде. Уже в темное время суток военные моряки с помощью корабельного оборудования осуществили спуск на воду и подъем скоростных моторных лодок, а также сближение и швартовку кораблей группы друг к другу.

В целом морская компонента учений предусматривает выполнение комплекса практических задач в акватории Черного моря. В частности, команды кораблей отечественного флота отработают переход морем в строе и ордерах, артиллерийские стрельбы, траление минно-опасных водных участков, меры подводной антидиверсионной борьбы, высадку морского десанта на необорудованный участок побережья и др.

"Объединенные усилия - 2020": что известно

Стратегические командно-штабные обучение "Объединенные усилия - 2020" проходят в ответ на проведение Россией учений "Кавказ-2020".

Учения продлятся 22-25 сентября под руководством главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

В учениях примут участие около 12 тыс. военнослужащих и 700 единиц техники.

Учения будут проводиться на едином оперативно-стратегическом фоне, который приближен к возможному характеру развития военно-политической обстановки вокруг Украины. Впервые к учениям будут привлечены военные подразделения стран НАТО - США и Великобритании - для совместного выполнения учебно-боевых задач. За проведением учений будут наблюдать до 200 иностранных инструкторов.

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Автор: Константин Гончаров